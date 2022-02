Insigne ospite a “C’è posta per te”: quando andrà in onda la puntata

Domani sera andrà in onda una nuova puntata di ‘C’è posta per te’, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della trasmissione, come sempre in ogni puntata, ci sarà un ospite diverso.

Insigne C’è Posta per Te

Stavolta, come è già accaduto una volta in passato, l’ospite della serata sarà il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. L’attaccante azzurro sarà presentato in uno dei molteplici racconti della De Filippi per poter far felice uno dei protagonisti delle storie raccontate in onda su Canale 5.

ECCO IL VIDEO:

