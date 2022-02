Koulibaly: “L’obiettivo è la Champions, ma noi vogliamo il bonus”

È terminata 1-1 la sfida tra Napoli e Inter. Non è servito il gol di Lorenzo Insigne arrivato su rigore al 7′ per superare la squadra di Simone Inzaghi in classifica. Al termine del match, Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Penso che potevamo fare di più, durante il secondo abbiamo subito troppo. Hanno fatto un eurogol. Potevamo gestire la palla meglio, siamo stati un po’ molli. Non dobbiamo abbatterci perchè abbiamo comunque ottenuto contro l’Inter un punto importante.

Dobbiamo continuare a crederci, stiamo andando bene. Peccato per il gol. Dobbiamo continuare a lavorare e non mollare”.

Koulibaly Napoli

Sul ritorno dal Senegal.

“Sono molto contento, mi hanno accolto molto bene. Mi hanno fatto una sorpresa in aeroporto. Non vedevo l’ora di vedere i miei compagni in allenamento. Adesso tocca a me, contribuirò nel realizzare questo sogno. Sappiamo che sarà dura ma i tifosi sanno che daremo il 200%

Capitano futuro? C’è solo un capitano, ed è Lorenzo. Dobbiamo rispettarlo, gli voglio bene. Vivo il presente e penso alla corsa per il Campionato, il resto sarà bonus. Lavoreremo tanto per lo scudetto e per il bonus”.