Inzaghi ha deciso il suo undici titolare, ma c’è ancora un dubbio in difesa

Da Sky Sport arrivano notizie per quanto riguarda i dubbi di formazione di Simone Inzaghi per il big match previsto domani alle 18 allo Stadio Maradona per sfidare un avvincente Napoli. A quanto pare in attacco è ancora tutto confermato con il tandem Dzeko-Lautaro, ma al contempo, c’è ancora un dubbio da sfatare in difesa. Questo quanto riportato:

Inter-Roma

“Ad Appiano hanno lavorato a parte Correa, Gosens e Bastoni, mentre ha svolto parte della seduta con il resto della squadra Caicedo che potrebbe essere a disposizione per la panchina. Per Inzaghi è quasi tutto deciso a livello dell’undici titolare: in attacco ci sarà il tandem Dzeko-Lautaro mentre in difesa c’è da riempire il vuoto lasciato da Bastoni, il quale è squalificato e infortunato. I candidati sono Dimarco e D’Ambrosio con il primo in leggero vantaggio sul secondo”.