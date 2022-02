Milan-Lazio, Hysaj peggiore in campo: critiche pesantissime

Sta andando in scena a San Siro in questi minuti il quarto di finale di Coppa Italia tra il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri. Al termine del primo tempo il parziale è di 3-0 per i padroni di casa, in netto vantaggio grazie al gol di Rafael Leao e alla doppietta di un Olivier Giroud in forma smagliante.

Hysaj

Tancredi Palmeri durissimo su Hysaj: “Da 4 in pagella”

Il lavoro pessimo dei biancocelesti ha scatenato centinaia di critiche sui social: una delle tante riguarda proprio un ex Napoli.

Tancredi Palmeri, giornalista sportivo, ha criticato duramente il primo tempo di Elseid Hysaj, terzino della Lazio ed ex Napoli, su Twitter:

Se Hysaj fa doppietta nel secondo tempo, equilibra il voto con quanto fatto finora e prende 4 in pagella — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 9, 2022