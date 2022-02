VIDEO | OSIMHEN, splendide parole su Koulibaly e Insigne: sentite cosa ha detto!

Victor #Osimhen è tornato protagonista al match tra #Napoli e Venezia con un gran gol di testa su assist di Politano. Il nigeriano ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, parlando di tantissimi argomenti.

Il difensore più ostico?

“Romero, ora al Tottenham. Ogni volta che mi ha marcato è stato più veloce di me, abile anche nell’anticiparmi. E #Koulibaly in allenamento, che non mi fa mai segnare. Quando è stata eliminata la mia Nigeria, ho tifato Senegal“.

Solo per quello?

“No. Ogni volta che si può fare del bene con lui non c’è bisogno di insistere. Al Napoli ho trovato compagni molto solidali. Quando c’è da fare una raccolta fondi o trovare dei soldi per un’iniziativa lui mi dice: dimmi, chiedimi, cosa posso fare? Non è il solo, anche Fabian Ruiz e Mertens sono sempre disponibili“.

Cosa pensa della scelta di #Insigne?

“Ne penso bene. È un uomo con una famiglia, avrà valutato, ragionato e scelto quello che è meglio per lui. Sono in una situazione diversa, ma non sono di quelli che dicono: io mai come lui“.

