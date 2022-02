“Come stanno Lozano e Ounas?”: la rivelazione di Spalletti

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche delle condizioni di Lozano e Ounas, entrambi costretti ai box per infortunio. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Lozano Napoli infortunio

Spalletti, le parole su Lozano e Ounas

“Lozano e Ounas come stanno? Per quanto riguarda Lozano stiamo valutando le tempistiche per farlo rientrare, bisogna fare degli accertamenti. Ounas si sta allenando, la prossima settimana può rientrare con noi”.