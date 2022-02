Quante gare salterà Lozano? Dipende da un fattore

Hirving Lozano, nel corso del match tra il suo Messico e il Panama, ha riportato una lussazione alla spalla destra.

A questo punto, non appena l’ala messicana farà ritorno in Italia (dovrebbe rientrare all’inizio della prossima settimana), verrà effettuata una visita di controllo.

FOTO: Getty – Lozano Messico infortunio

Lozano rischia l’operazione?

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe evitare un intervento chirurgico e, da un’eventuale operazione o meno, dipenderanno i tempi di recupero.

Nel migliore dei casi – cioè senza intervento – Lozano dovrà stare fuori circa un mese, saltando certamente le gare contro Venezia, Inter, Cagliari e Lazio in Serie A, oltre alla doppia sfida di Europa League contro il Barcellona. Se invece venisse scelta la via dell’operazione, i tempi di recupero sarebbero quantificabili in almeno tre mesi.

La Gazzetta dello Sport, invece, sembra più ottimista, scongiurando almeno per il momento il rischio di un intervento: è la prima volta infatti che Lozano subisce questo tipo di infortunio. I casi di Osimhen e Mertens sono diversi perché, al contrario, i rispettivi infortuni erano già occorsi loro in passato.