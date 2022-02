Non solo Osimhen: un altro giocatore del Napoli giocherà con una maschera in carbonio

Sono passati ormai due mesi e mezzo da quel 19 novembre, quando in uno scontro aereo con MIlan Skriniar, Victor Osimhen riportò diverse fratture multiple al volto. Tanto spavento e rabbia per il nigeriano, costretto a rinunciare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria e restare fermo due mesi. Adesso, però, il passato è alle spalle e Victor è tornato in campo, pronto a riprendersi anche la maglia da titolare.

Intanto, però, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, un altro giocatore del Napoli è stato operato dal professor Gianpaolo Tartaro, stesso medico che operò Osimhen lo scorso novembre: si tratta di Daniel Hysaj, difensore della Primavera azzurra.

Il classe 2004 ha subito un infortunio nel corso del match contro il Genoa di sabato scorso ed ha dovuto effettuare un intervento chirurgico: gli è stato ricostruito il setto nasale. Anche per lui, il dottor Ruggiero realizzerà una maschera in carbonio che servirà al ragazzo per poter tornare a giocare.