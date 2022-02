Ancora un colpo per la Salernitana: tutto fatto per Perotti

L’ultimo colpo di mercato taggato Walter Sabatini si chiama Diego Perotti. Il ds della Salernitana ha regalato alla piazza e al tecnico Stefano Colantuono una rosa completamente rinnovata, che proverà a strappare una complicata salvezza fino all’ultima giornata.

Walter Sabatini – (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il calciatore argentino, arrivato nel pomeriggio a Salerno, ha così commentato il suo arrivo con il club granata: “Fisicamente sto bene, sono pronto a dare il 100% per questa squadra. E’ un sogno giocare e condividere lo spogliatoio con un giocatore come Ribery, credo che abbiamo il potenziale per compiere un’impresa“.

“L’argentino ha poi elogiato così Sabatini: “Non ha dovuto convincermi – ha detto a Sky – mi stavo allenando da tanto e stavo solamente aspettando la possibilità di tornare a giocare. Appena abbiamo parlato ci siamo accordati subito”.