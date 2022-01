Il Napoli non ha perso tempo: novità sul futuro di Anguissa

I tifosi del Napoli hanno imparato a capirlo: la società sta lavorando maggiormente sulla squadra che sarà. Il calciomercato invernale ha visto arrivare a Napoli il solo Axel Tuanzebe e, molto probabilmente, il difensore inglese sarà l’unico acquisto del mercato di gennaio. Ma ci saranno importanti novità in estate.

Frank Anguissa

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli già si è mosso per chiudere un “acquisto”: infatti, il club azzurro riscatterà Frank Anguissa.

Il Napoli non ha mai avuto dubbi sul riscatto del giocatore dal Fulham per 15 milioni di euro e lo ufficializzerà prima del 30 giugno. C’è tempo per questo, ma i tifosi possono stare tranquilli: Anguissa sarà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli.