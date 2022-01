Futuro Koulibaly, il Napoli ha deciso: la volontà del club

Quest’estate, i tifosi del Napoli potrebbero dover salutare diversi uomini che hanno scritto pagine fantastiche della storia recente di questo club. Oltre alla partenza già annunciata di capitan Lorenzo Insigne, anche David Ospina, Faouzi Ghoulam e, soprattutto, Dries Mertens potrebbero dire addio al Napoli. I loro contratti scadranno il 30 giugno e per il momento non c’è nessuna trattativa con la società per i rinnovi.

Kalidou Koulibaly

Ma il Napoli non potrà trascurare quei top player che hanno il contratto in scadenza nel 2023. I due nomi su tutti sono quelli di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Mentre per Fabian la situazione è in stallo, il club azzurro non vuole correre il rischio di perdere il difensore senegalese.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a intavolare la trattativa per il rinnovo di contratto di Koulibaly. La società ha già individuato in lui il nuovo capitano al posto del partente Lorenzo Insigne e la priorità è quella di rinnovare il suo contratto a stretto giro.

Ovviamente, però, così come per qualsiasi giocatore azzurro, se dovesse arrivare un’offerta faraonica, il Napoli farà le sue valutazioni. Ma l’obiettivo principale della dirigenza è quello di blindare il proprio Comandante.