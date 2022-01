Vlahovic alla Juventus, l’esperto rivela: “Ora dovranno effettuare cessioni e tagliare stipendi”

Negli ultimi giorni ha subito un’accelerata l’operazione di mercato della Juventus relativa all’acquisto dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. La società bianconera ha realizzato una ricapitalizzazione di 400 milioni di euro, di cui una parte sarà da destinare al mercato nei prossimi 3 anni.

Nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Matteo Spaziante, giornalista di Calcio e Finanza, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al bilancio della Juventus e alla possibilità di concludere questo acquisto. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Non basterà aumentare il capitale, ma servirà qualche operazione di contorno per permettersi Vlahovic. Stiamo parlando, quindi, di qualche cessione o qualche taglio agli stipendi. Concludere in anticipo Morata potrebbe essere un’operazione che quantomeno riduce i costi nei prossimi sei mesi per potersi finanziare la prima parte dei costi per Vlahovic“.

Calciomercato Juventus Vlahovic (Getty Images)

“Il tutto dipenderà ovviamente anche dal numero di rate in cui la Juventus dovrà pagare l’attaccante. La Fiorentina cercava un pagamento unico e immediato, ma bisogna vedere se poi effettivamente sarà così quando ci sarà il comunicato ufficiale“.

“Ovviamente sul piano calcistico l’obiettivo della Juventus è la Champions League. Qualora la società dovesse mancare l’accesso a questa competizione ci saranno sicuramente problemi di bilancio e conseguenze sul mercato. Penso che anche per questo motivo sia stata accelerata l’operazione Vlahovic, perché la squadra è in difficoltà“.