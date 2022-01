Salernitana scatenata: triplo colpo in arrivo per Sabatini!

Per la zona salvezza il ds della Salernita Sabatini chiude tre colpi. Si tratta di Diego Cosa ex Atletico Madrid, Javier Pastore e Kaio Jorge talento della Juventus.

Diego Costa

Diego Costa si trasferirà in granata con un accordo fino a giugno e valutazioni al termine della stagione. Sabatini stima enormemente Diego Costa e aveva provato a portarlo già a Bologna prima che firmasse con l’Atletico Mineiro. L’attaccante brasiliano avrebbe accettato la serrata corte del direttore sportivo Walter Sabatini e avrebbe detto di sì al club di patron Iervolino. Per lui ci sono 6 mesi di contratto con rinnovo in caso di salvezza, secondo quanto riportato sa La Città.