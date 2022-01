“Osimhen nervoso? La soluzione è una”: l’analisi dell’esperto

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Mauro Pepe, mental coach, per commentare l’atteggiamento assunto da Osimhen nel corso della partita.

“Osimhen nervoso? Lui si deve concentrare solo su alcune cose. L’impressione che ho io è che lui abbia troppa frenesia di dover dimostrare quanto vale. La voglia di rivalsa rischia di fare più casini che altro. Bisogna lavorarci dal punto di vista mentale”.

FOTO: Getty Images – Osimhen, Mertens

Per risolvere questo problema caratteriale, l’esperto ha aggiunto: “Per me Spalletti è molto bravo e potrebbe aiutarlo, ma anche un mental coach esterno gli può dare una mano. Bisogna capire da dove nasce la rabbia e canalizzarla su quello che lui deve fare in campo. Se riesce a farlo può diventare un crack”.