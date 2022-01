VIDEO | Nahitan Nandez dal Cagliari al Napoli? LA NOTIZIA!

Il #Napoli continua a prepararsi il terreno in vista di giugno, quando dalle parti di Castel Volturno potrebbe esserci sicuramente dei volti nuovi. Oltre al nome di Mathias Olivera, terzino del Getafe accostato con forza alla squadra azzurra, in queste settimane diversi sono stati i rumors su Nahitan #Nandez.

Il centrocampista ex Boca è in uscita dal Cagliari, con l’addio soltanto sfiorato nella scorsa estate pronto a concretizzarsi nei prossimi mesi (se non subito). L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che, malgrado i rumors, è complicato che il Napoli possa fare altre operazioni dopo il prestito di Axel Tuanzebe. Spalletti – si legge – è soddisfatto sia del ritorno di Ghoulam che del rendimento di Demme, ma in ogni caso Giuntoli continua a lavorare per giugno.

La prossima sessione di mercato non può prescindere dal piazzamento in Champions League, vero e proprio passepartout per un mercato senza troppi limiti.

La linea – continua il quotidiano – è chiara: dagli uffici del club arriva il messaggio di un mercato di riparazione già chiuso, sostanzialmente. Tutto dovuto alla questione del listone, che impone un’uscita in caso di eventuale colpo in entrata. Solo in caso di un addio anticipato di Ghoulam, il Napoli potrebbe sferrare l’assalto per il suo sostituto. Discorso, ovviamente, che è declinabile anche per Nandez, per il quale restano pochi i margini per un’operazione in questa ultima settimana di calciomercato.

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I