Marelli a sorpresa: “Rigori come quello su Elmas vanno tolti al VAR”

Luca Marelli, ex arbitro di calcio, interviene ai microfoni di Dazn per parlare dei vari episodi accaduti nel corso di Napoli-Salernitana, tra cui i due rigori assegnati e il gol di Juan Jesus su presunto tocco di mano di Elmas. Questo quanto emerso:

“Sulla rete di Juan Jesus ci sono pochi dubbi, giusto convalidarla. Per quanto riguarda i rigori, il discorso è diverso. Sul primo non c’è praticamente quasi nulla, forse un tocco da parte di Veseli su Elmas ma nulla di che. Su questo io sono sostanzialmente molto dubbioso sul fatto che il VAR non abbia fatto il suo intervento. Questi sono rigori da annullare in quanto non c’è nessun contatto basso“.

Per quanto riguarda il secondo rigore terminatosi con la rete di Insigne: “Sul secondo episodio c’è da togliere un piccolo dubbio: in questo caso il braccio assume già una posizione innaturale già prima del contatto col fianco, per questo motivo è punibile”.