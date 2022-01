Rivolta del 2019: la decisione dell’arbitrato per Maksimovic

Tutti ricorderanno l’episodio del 5 novembre del 2019, quando i giocatori del Napoli, dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo, si rifiutarono di tornare nel ritiro a Castel Volturno.

La consequenziale decisione presa dalla SSC Napoli in merito fu una multa per i componenti della squadra che presero parte a questa rivolta interna.

FOTO: Imago – Maksimovic

L’edizione odierna de Il Mattino riporta la notizia relativa in particolare all’ex difensore azzurro Nikola Maksimovic. Il calciatore in questione, infatti, ha ricevuto uno “sconto” di circa 20mila euro: non dovrà più versare al Napoli 48.128 euro, ma 28.500.

Questa è la decisione adottata al termine dell’arbitrato che si è tenuto a Roma sotto la presidenza dell’avvocato Francesco Storace.