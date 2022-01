Reinildo Mandava: il Napoli non è solo, lo vuole un altro club!

In questa sessione di mercato, più volte è spuntato il nome di Reinildo Mandava accostato al Napoli, che notoriamente è alla ricerca di un terzino. Il ds Cristiano Giuntoli, infatti, sta seguendo questo giocatore da diverso tempo, senza però concludere una trattativa.

Il difensore, attualmente impegnato con il Lille, ha il contratto in scadenza al termine dell’anno.

FOTO: Getty Images – Mandava

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, il terzino sinistro classe ’94 non ha attirato l’attenzione solo del club partenopeo. Infatti, anche l’Atletico Madrid, alla ricerca di un difensore con le sue caratteristiche, ha manifestato il proprio interesse per il calciatore mozambicano.

Il Napoli potrebbe bloccare adesso Mandava per averlo a zero quest’estate, ma il tempo stringe. Il club spagnolo, infatti, ha già contattato la società francese per sorpassare gli azzurri in questo acquisto.