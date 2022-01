Napoli-Salernitana sempre più verso il rinvio: sospetto nuovo positivo per i granata

La sfida di campionato tra Napoli e Salernitana, inizialmente in programma per domenica alle ore 15, pare sempre più a rischio con il passare dei minuti.

In base a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, oggi ci sarà un tampone di controllo per i primi due calciatori che sono risultati positivi alla vigilia della partita contro la Lazio, ossia venerdì scorso.

FOTO: Getty – Salernitana Napoli andata

Se i due dovessero risultare negativi già oggi avrebbero il tempo per la visita medica e per l’holter pressorio.

Anche domani, altri due calciatori saranno testati, tuttavia non avrebbero il tempo per svolgere visita medica e holter o, quantomeno, non riuscirebbero a farcela in vista del derby.

Come se non bastasse, secondo il quotidiano, un ulteriore giocatore ha sintomi sospetti: in caso di accertata positività, sarebbe il decimo.