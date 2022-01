UFFICIALE – C’è la decisione ufficiale su Lozano: dal Messico

È di pochi minuti fa il tweet del Messico che ufficializza la lista dei convocati per le prossime sfide valide per la qualificazione ai mondiali in Qatar.

La nazionale messicana affronterà Giamaica, Costa Rica e Panama.

Il Chucky Lozano stella principale della propria nazionale, è stato ovviamente convocato; tra le file messicane compare anche il difensore del Genoa Johan Vasquez.

Napoli, Lozano (Getty Images)

Lozano autore di una doppietta nell’ultima sfida contro il Bologna, dunque, dopo il match contro la Salernitana volerà in Sudamerica.

L’esterno cercherà insieme ai suoi compagni di centrare la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

#Notituit | @adidasMX



¡Con todo! 💪🏻 🇲🇽

Dimos a conocer la lista de convocados para nuestros próximos partidos de Eliminatoria rumbo a 🇶🇦 2022.#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/rG1IDu10cD — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 21, 2022