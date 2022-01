Senegal-Capo Verde: quando scenderà in campo Koulibaly

Continua il percorso del Senegal di Koulibaly in Coppa d’Africa, che affronterà negli ottavi di finale il Capo Verde.

FOTO: Getty Images – Koulibaly, Senegal

Dopo aver superato la fase a gironi, qualificandosi prima, la squadra del difensore azzurro scenderà in campo martedì 25 gennaio alle ore 17:00 per conquistare l’accesso ai quarti.

Qualora il Senegal dovesse vincere, la partita relativa ai quarti di finale è in programma per il 30 gennaio. Koulibaly potrebbe quindi restare lontano da Napoli ancora a lungo in base agli esiti dei futuri scontri diretti.