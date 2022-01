Serie A, nuovo protocollo Covid: partite rinviate solo in un caso

Ormai è ufficiale, il Ministero della Salute ha approvato la circolare con il nuovo protocollo anti-Covid per lo sport italiano, dopo una riunione tenutasi oggi pomeriggio in cui erano presenti i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali e il presidente della Federazione medico sportiva, Maurizio Casasco. Già nel corso della scorsa settimana il protocollo aveva già ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Comitato Tecnico Scientifico.

Nuovo protocollo Covid-19, quando scatta il blocco del gruppo squadra

Il documento individua regole sicure e condivise per assicurare parità di trattamento e dare certezza al prosieguo dei campionati. Sarà previsto il blocco dell’intero gruppo squadra, e il conseguente rinvio di eventuali partite in programma, nel caso in cui si raggiunga un numero di positivi superiore al 35% dei componenti. Nelle prossime ore la FIGC chiarirà il numero dei calciatori per rosa da cui calcolare questa percentuale.