Flop al Genoa, Maksimovic cambia squadra in Serie A

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la Salernitana sarebbe interessata a mettere sotto contratto Nikola Maksimovic, centrale serbo ex Napoli attualmente in forza al Genoa.

Alla squadra campana farebbe molto comodo l’esperienza del centrale serbo, infatti Walter Sabatini avrebbe contattato l’agente del classe ’91, Fali Ramadani.

Nikola Maksimovic

Maksimovic ha passato a Napoli cinque stagioni, con una piccola parentesi in prestito allo Spartak Mosca, e sarebbe un ottimo rinforzo per la Salernitana, in totale emergenza difensiva. Il difensore, con il Genoa, ha messo a referto solo cinque presenze quest’anno, per un totale di 414 minuti giocati, collezionando due cartellini gialli.