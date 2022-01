Fiorentina, Italiano annuncia: “Contro il Napoli recuperiamo due giocatori”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, presenta così la sfida in conferenza stampa:

Coppa Italia

“È una competizione importante, ufficiale. Abbiamo voglia di rivalsa, soprattutto dopo la partita di Torino. Vogliamo fare una prestazione diversa e possibilmente di passare il turno, come tutti arrivati a questo punto della Coppa Italia”.

La formazione contro il Napoli

“Domani rientra Dragowski, sarà titolare. Ha recuperato, ora sta bene. Il problema muscolare non c’è più. Si chiude il cerchio, visto che si fece male col Napoli, contro il Napoli torna.

In difesa può capitare che si abbassi la tensione. Subiamo pochi tiri, ma prendiamo subito gol. Nastasic sta bene, sarà della partita. In attacco Piatek è tra i convocati, ci sarà.

Faremo sicuramente dei cambi di formazione, è la terza partita in una settimana. Cambieranno gli interpreti ma non la nostra filosofia“.

Foto: Getty Images – Fiorentina Napoli

Napoli, una squadra da temere

“È una squadra che gioca bene, veloce, con qualità. Ha calciatori molto forti, che era partita fortissimo e lotta per le zone altissime della classifica. Hanno avuto continuità negli ultimi anni, quindi temo tutto del Napoli. Le cose vanno fatte per bene, e ci vorrà massima attenzione ad ogni dettaglio per far bene”.

Domenico Visone