Un top del Bologna vicino all’addio: potrebbe mancare già contro il Napoli

La sessione inverale di calciomercato è ufficialmente iniziata ed ha già regalato i primi colpi. Il Napoli, in particolare, ha ufficializzato l’addio del proprio capitano Lorenzo Insigne, destinazione Toronto, ma anche il prestito di Tuanzebe. Il difensore inglese andrà a rimpiazzare Manolas, ceduto all’Olympiakos.

Riccardo Orsolini Bologna portrait during Bologna FC italian football Serie A season 2020/2021 Archives, Italian football Serie A match in Bologna, Italy, June 01 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLiveMedia/EttorexGriffonix/xIPAx/xLiveMediax 0

Il calciomercato sta entrando nel vivo e darà nei prossimi giorni altre novità, in Serie A ed all’estero. In particolare, come riportato dai più importanti esperti di mercato, tra cui Di Marzio, il Bologna starebbe per cedere uno dei suoi top player. Il nome corrisponde a quello di Riccardo Orsolini.

L’esterno rossoblu sarebbe finito nel mirino del Siviglia, con gli spagnoli che stanno per presentare un’offerta ufficiale al Bologna. L’operazione potrebbe concludersi per 15 milioni: il Siviglia prepara la stretta finale. Orsolini potrebbe addirittura trasferirsi in Spagna nei prossimi giorni, lasciando l’Italia prima della sfida con il Napoli.