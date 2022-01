Brutte notizie dalla Coppa d’Africa: anche Kalidou Koulibaly è positivo al Covid-19

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. La notizia arriva dal Camerun a poche ore dall’inizio della Coppa d’Africa, che vedrà impegnata anche il suo Senegal.

Proprio i media senegalesi avrebbero informato che sarebbero tre i positivi nella squadra nazionale: si tratta di Famara Diedhiou, Édouard Mendy e, per l’appunto, Kalidou Koulibaly.

FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Kalidou Koulibaly of SSC Napoli in action during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Una notizia che complica i piani per la nazionale senegale e per il difensore stesso, che in ogni caso avrebbe non potuto giocare la partita di esordio a causa di una condizione fisica non ancora ottimale.

Francesco Fildi