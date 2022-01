Di Marzio conferma: “Era in città per le visite mediche”

Secondo quanto confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, il difensore Axel Tuanzebe ha completato le visite mediche con il Napoli quest’oggi.

FOTO: Getty Images

“Tuanzebe ha fregato tutti. Mentre il Napoli era a Torino per giocare, lui è arrivato per fare le visite mediche. Le ha già svolte, mentre noi pensavamo le facesse domani. Ora tornerà in Inghilterra per sbrigare alcune pratiche legate al visto e poi tornerà in Italia“. Queste le parole del giornalista.

Il difensore centrale inglese classe ’97 ha quasi esaurito le pratiche per diventare un giocatore del Napoli a tutti gli effetti.