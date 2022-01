Ufficiale, saluta l’Italia: nuova sfida per il dottor De Nicola

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha da poco ufficializzato la sua nuova squadra. De Nicola era stato sollevato dall’incarico durante l’avventura di Carlo Ancelotti in panchina e fino ad ora non aveva trovato alcuna sistemazione. Attraverso il suo profilo Facebook, De Nicola ha annunciato che la sua nuova squadra sarà lo Sharjah FC, che milita nella UAE League e che si trova attualmente in quarta posizione.

Nel suo comunicato, De Nicola, ha ricordato con affetto alcuni momenti passati e ha tenuto a ringraziare chiunque lo abbia supportato. Di seguito il comunicato attraverso il profilo Facebook:

Alfonso De Nicola Sharjah FC

“Un nuovo inizio.

Sono stati due anni difficili, caratterizzati dalle vicissitudini che noi tutti ci siamo trovati ad affrontare.

Ma ho sempre sentito accanto a me, l’affetto di voi tutti, che avete continuato a sostenermi e ad omaggiare con attestati di stima che mi hanno davvero commosso.

La verità è che non è mai facile mettersi il passato alle spalle e spesso dai ricordi scaturisce quel pizzico di nostalgia per il tempo andato, le avventure affrontate, gli amici lontani.

Colgo, pertanto, l’occasione per dirvi Grazie per il sostegno e la forza in un momento decisivo e delicato della mia vita.

Porterò nel cuore ognuno di voi.

Chiunque in questo periodo abbia deciso di essere al mio fianco.

Parte per me una nuova sfida.

Il nuovo legame con lo Sharjah FC mi riempie d’orgoglio e sono davvero felice di intraprendere questa nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti.

Ho avuto il piacere di conoscere sua Eccellenza Abdullah Al-Alah, Presidente della compagine e persona davvero squisita.

Si (ri)parte.

Con l’entusiasmo della prima volta.

Sarà emozionante perché nella vita non c’è mai un punto d’arrivo.

Un sentito ringraziamento anche a tutti i tifosi dello Sharjah Fc e a chi ho avuto modo di incontrare in queste prime giornate nella capitale emiratina per il caloroso benvenuto che mi è stato riservato.”

Vi abbraccio.

Auguro a voi tutti un buon inizio anno.

A presto. ⚪🔴

Alf