Tuanzebe sarà annunciato domani: ci sarà contro la Samp? Le sensazioni

Il caos creatosi intorno alla situazione 20° giornata di Serie A e le tantissime complicanze della vigilia di Juventus-Napoli hanno fatto passare in secondo piano le questioni legate al calciomercato invernale. Il Napoli ha finalmente chiuso il primo colpo di mercato ed è pronto ad annunciarlo ai suoi tifosi.

Calciomercato Napoli Tuanzebe

Nella serata di ieri è arrivata la firma sul contratto di Axel Tuanzebe: il difensore inglese è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il classe ’97 domani arriverà in Italia e svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Se tutto dovesse andare secondo i piani, nel pomeriggio arriverà anche l’annuncio ufficiale da parte del club azzurro.

Nonostante l’annuncio di domani, sarà difficile una sua convocazione per il match contro la Sampdoria di domenica (a patto che si giochi): il giocatore ha chiesto la residenza per motivi di lavoro ed essendo extracomunitario dovrà tornare in Inghilterra prima di potersi trasferire definitivamente a Napoli.