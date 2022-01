Altro giro di tamponi per il Napoli: lo comunica l’ASL

Il direttore dell’ASL di Torino, Carlo Picco, ha confermato che i tre giocatori in quarantena, Rrahmani, Lobotka e Zielinski, non potranno giocare questa sera e non scenderanno in campo per Juventus-Napoli. Intanto, il Napoli a breve dovrebbe comunicare l’esito dei tamponi svolti stanotte dal gruppo squadra.

Napoli Tamponi

Intanto, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli, l’ASL piemontese ha comunicato che il gruppo squadra partenopeo svolgerà un ennesimo giro di tamponi per ora di pranzo.

Non è da escludere che, a questo punto, possa essersi riscontrata qualche altra positività nel giro di tamponi della notte.

ESCLUSIVA, Asl di Torino: "In attesa della eventuale conferma di tesserati positivi nel gruppo squadra Napoli siamo pronti ad un nuovo giro di tamponi molecolari ad ora di pranzo" — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) January 6, 2022