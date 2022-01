UFFICIALE – Juve-Napoli, trasferta confermata: nessuno stop dell’ASL

In attesa della decisione ufficiale dell’Asl Napoli 1 , in merito alla trasferta degli azzurri contro la Juventus, resta confermato il volo delle 16 da Capodichino che porterà la squadra di Luciano Spalletti a Torino.

La decisione ufficiale dell’ASL Napoli 1, diramata attraverso un comunicato ufficiale, è quella di non vietare la trasferta al Napoli verso Torino. Ogni ulteriore decisione, che non sia l’isolamento per i casi positivi, viene infatti rimandata alle autorità.

Decisione analoga a quella presa dall’Asl di Verona, che ha lasciato partire la squadra veneta alla volta di La Spezia con ben 10 positivi in gruppo. Chiaro messaggio di come si tenda a non intervenire nell’organizzazione predisposta dalla Lega Calcio.

Domenico Visone