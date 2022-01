Su Gatti c’è anche l’interesse del Napoli: la conferma arriva dal Frosinone!

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Tra i vari temi, Angelozzi si è soffermato sulle qualità di Angelo Gatti, difensore gialloblù che è stato accostato al Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Gatti Frosinone

“Gatti? Confermo che piace al Napoli e alle altre squadre di livello di Serie A, ha molte pretendenti. Quando l’ho visto giocare in ritiro dopo averlo preso dalla Pro Patria mi sono subito accorto che si trattava di un giocatore fortissimo, non me lo aspettavo”.

“Non voglio esagerare, ma secondo me Gatti ha la fisicità di Bonucci e i piedi di Chiellini. Ha anche grandi doti tecniche, non solo atletiche: può assolutamente giocare in Serie A. Sono convinto che farà una gran carriera, arriverà anche in Nazionale“.