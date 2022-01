Il terzino sinistro può arrivare dalla Premier: è duello con l’Inter

Il Napoli ha iniziato la stagione 2021-22 con l’obiettivo di agguantare la Champions League, sfiorata sul finire della passata stagione. Gli azzurri però hanno stupito tutti in questi primi mesi, imponendosi come una delle squadre più forti del campionato e candidandosi ad una lotta per il vertice.

Complice una serie di infortuni e un calo di lucidità, gli uomini di Spalletti sono ora al terzo posto dopo aver raggiunto anche la vetta. L’obiettivo è ampiamente alla portata della rosa che, comunque, Giuntoli ha intenzione di puntellare nella sessione invernale di calciomercato.

Oltre alle voci che vedrebbero ormai ai dettagli l’accordo per il centrale Tuanzebe, pare che Giuntoli stia cercando anche un altro profilo. Trattasi del terzino sinistro, lacuna ormai pluriennale che però va ormai colmata.

Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb pare che il Napoli abbia gli occhi su Lucas Digne. Il terzino sinistro francese gioca attualmente all’Everton ed interessa al Napoli, all’Inter ed al Chelsea. I blues sembrano attualmente in vantaggio, ma le due società italiane starebbero monitorando la situazione, con gli azzurri che avrebbero anche già fatto un sondaggio per l’ex PSG.