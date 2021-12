Insigne-Toronto, il giocatore ha deciso: la scelta

La storia tra Lorenzo Insigne e il Napoli è vicina al capolinea. Dopo più di 15 anni di amore (considerando anche le giovanili), a giugno le due strade si separeranno e ognuno continuerà la vita per conto suo. Un accordo sul rinnovo di contratto che non è arrivato e un Toronto che si è mezzo di traverso con un’offerta irrinunciabile sono le cause della fine di questa storia d’amore.

Insigne Toronto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Insigne-Toronto e ha rivelato la scelta del capitano partenopeo. Infatti, Insigne ha accettato la proposta del club canadese: 15,5 milioni lordi a stagione, compresi i bonus.

Un quinquennale da 7,75 milioni di euro netti all’anno, più benefit come casa, voli e auto per lui e la sua famiglia. Una proposta che forse nessuno riuscirebbe a rinunciare. I contatti tra le parti sono frequenti e la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.