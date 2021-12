UFFICIALE – Coppa d’Africa, convocati Nigeria: la scelta su Osimhen

Quasi 365 giorni dopo dalla prima volta, Victor Osimhen è risultato nuovamente positivo al Covid-19. L’attaccante azzurro ha svolto il tampone in Nigeria, prima di prendere l’aereo e far ritorno a Napoli per svolgere la visita al volto dal professor Tartaro. Una notizia che, secondo quanto riportato dai media nigeriani, ha costretto il giocatore a rinunciare alla Coppa d’Africa con la sua nazionale.

Osimhen Coppa d’Africa

Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, questa mattina è arrivata anche l’ufficialità: Victor Osimhen è stato escluso dalla lista dei convocati della Nigeria.

La nazionale africana ha diramato la nuova lista dei calciatori che prenderanno parte alla Coppa d’Africa e l’attaccante del Napoli è stato sostituito: al suo posto confermato Henry Onyekuru dell’Olympiakos.

Il cambio Osimhen-Onyekuru non è l’unico: esclusi anche Abdullahi Shehu, Emmanuel Dennis e Leon Balogun per far spazio a Tyronne Ebuehi, Peter Olayinka e Semi Ajayi.