Calciomercato Napoli, Tuanzebe in cima alla lista: la strategia

Non solo la questione Insigne-Toronto: il Napoli deve anche pensare al mercato in entrata per il calciomercato invernale che è ormai alle porte. L’obiettivo principale (e forse l’unico) della dirigenza azzurra è quello di regalare a mister Spalletti un nuovo difensore centrale, vista la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos e la partenza di Kalidou Koulibaly in Camerun per disputare la Coppa d’Africa con il suo Senegal.

Tuanzebe Manchester United

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo vuole chiudere un’operazione in stile Anguissa, ovvero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tra i vari giocatori sulla lista di Giuntoli solo Axel Tuanzebe potrebbe arrivare a Napoli con questa formula.

Il difensore inglese è di proprietà del Manchester United, ma attualmente è in prestito all’Aston Villa di Steven Gerrard. Ma l’ex bandiera del Liverpool non considera Tuanzebe una prima scelta: infatti, il classe ’97 ha collezionato solo 11 presenze tra campionato e Carabao Cup per lui.

Per questo motivo, l’Aston Villa non dovrebbe creare molti problemi in caso di fine prestito anticipata. Il Napoli, intanto, ha iniziato a intavolare i contatti con il Manchester per chiudere il prima possibile la trattativa a cifre ritenute congrue.