Insigne aspetta prima di dire sì, ultimatum del Toronto

Sono ore di riflessione importanti per Lorenzo Insigne che, finora, non ha trovato alcun punto di incontro con la società per un rinnovo. Né il Napoli, né il capitano si sono smossi dalle loro posizioni e non c’è stato mai margine di rinnovo. Dunque, si bada parecchio alle offerte dall’esterno. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha reso noto che le offerte del Toronto FC il capitano le abbia ricevute già nel mese di ottobre: da lì sono cominciate le avances.

I numeri sono quello che sono. Insigne è fortemente tentato dall’accettare l’offerta canadese, ma c’è un problema: il 24 vorrebbe avere tempo per poter decidere con calma il futuro, magari aspettando più possibile il Napoli, mentre il Toronto invece ha dato una sorta di ultimatum per accettare l’offerta.

“L’offerta del Toronto è ormai sul tavolo. Con tempi anche ristretti per poter arrivare a una conclusione perché dal Canada si attendono una risposta per i primi giorni della prossima settimana, già entro il 5 gennaio. Anche se già dai primi approcci dal fronte di Insigne è stata manifestata la volontà di spostare il tutto a fine campionato“.