Rinnovo difficile, il Barcellona vorrebbe cedere un attaccante a gennaio

Il Barcellona, prossima sfidante del Napoli in Europa League, cerca in qualche modo di risolvere la questione rinnovo di Ousmane Dembélé, ma al contempo non sembra intenzionato ad aumentare la sua offerta anche se il contratto scadrà il 30 giugno. A riportarlo è il Mundo Deportivo.

Moussa Sissoko, agente del calciatore, ha tenuto ieri un incontro dove però non è filtrata aria positiva per il club spagnolo considerando che è avvenuta la richiesta di uno stipendio più alto oltre ai bonus per le partite giocate e i titoli.

Ousmane Dembélé, Barcelona-Elche

Il Barça pare quasi che si sia arreso davanti alle richieste del calciatore le cui non sono alla portata del club visto che sta cercando di adottare una politica di contenimento degli stipendi mettendo in conto la situazione economica del Barcellona e il periodo di pandemia che sta attraversando il calcio. Presupposti che si scontrano totalmente alle richieste dell’agente, ma al tempo stesso, viene data un’ultima chance al calciatore ma specificando che non verrà accontentato in quelle che sono le sue pretese.

I blaugrana vorrebbero piazzare Dembele già nel mercato di gennaio, anche se la situazione sarebbe complicata a causa dell’ingaggio del francese.