Ansia Covid in Coppa d’Africa: tre giocatori positivi nell’Algeria

Tegola per l’Algeria DI Adam Ounas che a poco meno di due settimane dall’esordio in Coppa d’Africa, competizione che si terrà in Camerun, la Federazione ha annunciato la positività al Covid-19 di tre calciatori algerini.

I giocatori positivi sono Youcef Belaili, Houcine Benayada e Mohamed Amine Tougai. I tre sono già in isolamento e si uniranno alla selezione una volta negativizzati. Ansia dunque anche per Adam Ounas e di conseguenza per tutti coloro che prenderanno parte al torneo che non sembra essere cominciato con il piede giusto.