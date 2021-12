Novità dal Belgio, Mertens-Napoli: c’è l’idea di Dries sul rinnovo!

Uno dei casi da risolvere in casa Napoli, oltre quello legato al contratto di Lorenzo Insigne, è quello del rinnovo di Dries Mertens. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma il club azzurro vanta una clausola di prolungamento che, da quanto si apprende, non intende utilizzare.

FOTO: Getty – Mertens Napoli

O meglio – come chiarisce il portale belga Voetbal24 – l’idea della società partenopea sarebbe quella di far sottoscrivere un nuovo contratto all’attaccante ma a cifre inferiori rispetto all’attuale accordo da circa 4,5 milioni a stagione.

L’impressione, riferiscono in Belgio, è che Mertens al momento non pare disposto ad accettare le condizioni proposte dal Napoli: ecco perché a fine stagione il divorzio diventa sempre più probabile.