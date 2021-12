Cavani ha detto “sì”: può trasferirsi a gennaio

La sessione di calciomercato invernale è alle porte. A gennaio, le squadre europee sono pronte ad “aggiustare” le proprie rose per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Chi avrà bisogno di migliorare il proprio reparto offensivo è il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League. E dal mercato potrebbe arrivare proprio un ex bomber azzurro.

Cavani Manchester United

Le voci di un possibile approdo di Edinson Cavani al Barcellona continuano a farsi sempre più vive. Il Matador, soprattutto dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sta trovando sempre meno spazio e a gennaio vorrebbe cambiare squadra. Il Barcellona si è reso conto di non aver fatto l’affare della vita portando Luuk De Jong al Camp Nou ed ecco che vuole cogliere al volo l’opportunità Cavani.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la squadra catalana ha offerto all’attaccante uruguaiano un contratto da 3,5 milioni di euro fino a giugno 2022 con opzione di rinnovo di un altro anno a 5 milioni. Cavani avrebbe già dato la sua disponibilità: manca solo il via libera del Manchester United. Se l’operazione dovesse andare in porto, Cavani tornerebbe a Napoli da avversario per la sfida di Europa League del prossimo 24 febbraio.