Coppa d’Africa rinviata? Spunta una data per la decisione

Situazione davvero incerta quella che riguarda l’ormai prossima Coppa d’Africa, che dovrebbe prendere il via fra neanche un mese, il 9 gennaio 2022. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante le iniziali rassicurazioni della CAF arrivate nei scorsi giorni, la Coppa rischia di essere rimandata ancora (dopo aver subito il primo rinvio dal 2021 al 2022).

Infatti, Patrice Motsepe, presidente della Confederazione del Calcio Africano, mercoledì 22 dicembre andrà in Camerun – paese ospitante – per tentare di convincere gli organizzatori al rinvio del torneo. Ieri, in un incontro a Doha, i dirigenti hanno ribadito il loro no alla proposta, ma fra Motsepe e il presidente FIFA Gianni Infantino ci sono buoni rapporti. Anche per questo Motsepe starebbe pressando per rinviare la Coppa d’Africa, in virtù di quelle che sono state anche le recenti pressioni da parte dell’ECA (Associazione dei Club Europei, ndr).

Pressioni dovute all’assai prolungato periodo di assenza previsto per tutti i giocatori africani che giocano in Europa. Infatti, viste anche le condizioni dovute alla pandemia da Covid-19 e, nella sua criticità minore, ai periodi di quarantena da osservare dopo gli spostamenti da Paese a Paese, alcuni dei giocatori più forti, che verosimilmente possono raggiungere semifinali e finale della Coppa, resterebbero lontani dal club per più di un mese e mezzo, a stagione agonistica in corso. Seguiranno aggiornamenti.