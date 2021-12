Rapina Ounas, in atto una “strategia della tensione”: l’ipotesi

Secondo quanto riferito quest’oggi dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, la rapina subita da Adam Ounas non è stata rapida, improvvisata dai malviventi che lo hanno attaccato. Anzi, secondo le Forze dell’Ordine, dietro la rapina di Ounas e quelle di altri giocatori azzurri prima dell’algerino hanno avuto tutte dei piani ben strutturati. I malviventi sapevano perfettamente dove e quando attaccare il fantasista del Napoli, non pare esserci stata una casualità. Questo quanto riportato dalla nostra redazione.

“Una rapina come tante o un obiettivo mirato? Gli investigatori stanno valutando anche questo. Si, perché le statistiche dei «colpi» che hanno avuto come vittime i calciatori azzurri in passato, parlano di curiosi rapporti causa-effetto. È capitato che, a un calo di rendimento, seguissero raid ai danni degli azzurri generando suggestioni che hanno fatto pensare a una vera e propria strategia della tensione. Tutte le ipotesi sono aperte e vagliate dagli agenti che non escludono nulla“.