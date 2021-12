Ounas dopo la rapina: “Pensavo fosse solo un tifoso…”

Momenti di apprensione nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, per quanto accaduto ad Adam Ounas. Il fantasista algerino del Napoli è stato vittima di una rapina da parte di un aggressore che ha portato via al calciatore un “malloppo” di circa 5.000 euro. Nella sua edizione odierna, il quotidiano Il Mattino ha riportato le parole di Ounas pronunciate ieri negli uffici della Questura di via Medina, dove l’attaccante ha sporto denuncia.

“Ho avuto paura, l’uomo ci ha immobilizzati nel garage per qualche minuto. Gli ho consegnato tutto ciò che avevo: orologio, collanina, anello e soldi. Lui ha aperto il bagagliaio e ha preso anche una borsa. Non ci ha permesso di uscire dall’auto per alcuni minuti, poi quando ha preso tutto è fuggito via. All’inizio ho creduto si trattasse di uno dei tanti tifosi che non di rado arrivano sotto casa per chiedermi magliette, foto e autografi“.

“Adesso sono tranquillo e voglio solo fare in fretta e partire con il resto dei compagni perché domani (oggi, ndr) abbiamo una gara decisiva e voglio pensare solo a questo“.