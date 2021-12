Juan Jesus: “Gol annullato? Il regolamento è chiaro. Onorato di essere a Napoli”

Juan Jesus, difensore del Napoli autore di una grande prestazione contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 0-1 a San Siro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gol annullato al Milan? Il regolamento è chiaro, il fuorigioco è attivo perché Giroud non mi lascia giocare pulito. Ovviamente, con l’uomo addosso non ho potuto intervenire come volevo, anche perché il francese è abbastanza grosso. Il regolamento è questo e le regole vanno rispettate.

Juan Jesus Giroud fuorigioco

La mia miglior partita? Non lo so, sono in Italia da dieci anni. Ho giocato all’Inter, alla Roma e giocare al Napoli mi rende onorato. Conoscevo già questo stadio ed ero tranquillo, perché abbiamo preparato molto bene la gara.

Se ho acquisito fiducia? Io sono sempre stato un grande professionista e cerco di farmi trovare sempre pronto. Questa sera abbiamo letto bene la partita, interpretandola alla grande: sono tre punti molto importanti.

Dovevamo dare una grande mano ai centrocampisti. Sappiamo quali sono le qualità di Ibrahimovic, però non è più veloce come una volta e abbiamo potuto affrontarlo in modo diverso“.