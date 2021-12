Fassone: “Vi svelo un ricordo della trattativa Quagliarella-Cavani”

Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” su “Radio Marte“, è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente di Napoli, Inter e Milan. Ecco quanto riportato: “Inter Milan e Napoli fra le prime? Sono molto legato a questi club, in alcuni di questi ci sono giocatori che ho contribuito a far arrivare, le seguo con affetto. Milan e Napoli sono due squadre che giocano bene, hanno avuto problematiche che le hanno un po’ frenate ma ora il loro scontro di domenica rimane decisivo”.

“Spalletti? Non ho mai avuto la fortuna di lavorare con lui, l’ho sempre ammirato però come avversario. De Laurentiis non ha mai sbagliato un colpo, specialmente sugli allenatori, dove ha creato una scaletta fra allenatori esperti e allenatori giovani che ha sempre portato grandi successi. Dopo Gattuso è tornato un allenatore con esperienza e i risultati si stanno vedendo”.

“Società indebitate? Questione complessa. Le società hanno beneficiato per molto tempo dei diritti televisivi e, quando questi non sono stati più sufficienti a colmare le spese, hanno iniziato a fare un ricorso eccessivo dei finanziamenti. Quando la Lega Serie A ha imposto un limite, molte società si sono fermate giusto in tempo. Il Napoli non ha mai fatto ricorso a finanziamenti: nei miei due anni non ne avevano bisogno perché riuscivamo a produrre molti utili ma anche quando ce ne sarebbe stato il bisogno riuscivamo a mantenere la società in equilibrio senza ricorrere a fonti esterne“.

“Operazione che ricordo con soddisfazione? Appena arrivai a Napoli ci fu l’operazione con Cavani dentro e Quagliarella fuori e fece molto discutere. Per fortuna Cavani si sbloccò subito in Svezia e fece tacere i dubbi”.

“De Laurentiis lo sento meno di prima, ovviamente i contatti si sono più rarefatti, ma rimane un rapporto di stima e riconoscenza reciproca“.

