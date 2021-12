Manolas più vicino al ritorno all’Olympiakos: il sostituto può arrivare dalla Bundesliga

L’anno sta per finire e si avvicina il mese di gennaio, periodo dell’anno in cui le squadre possono aggiustare le proprie squadre durante il mercato di riparazione. Il Napoli non ha in mente grandi piani e se non partirà nessuno, non arriverà nessuno. Ma il difensore greco Kostas Manolas potrebbe lasciare la città.

Felix Uduokhai Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per riportare Manolas in Grecia è entrata nel vivo e i contatti tra Olympiakos e Napoli sono continui. Ma, se l’ex Roma dovesse lasciare subito il club, il ds Cristiano Giuntoli dovrebbe trovare un sostituto, visti anche gli impegni di Kalidou Koulibaly in Coppa d’Africa. Tra i nomi che piacciono alla dirigenza azzurra, c’è anche Felix Uduokhai, difensore centrale dell’Augusta.

Chi è Felix Uduokhai

Felix Uduokhai è un difensore centrale tedesco classe ’97. Cresciuto calcisticamente nel Monaco 1860, nel 2017 viene acquistato dal Wolfsburg per un milione di euro e con i Lupi trova anche l’esordio in Bundesliga. Nel 2019 passa in prestito all’Augusta: dopo 27 presenze totali, viene acquistato a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Quest’anno, però, Uduokhai ha collezionato solo 4 presenze a causa di un infortunio che lo ha tenuto fermo da inizio settembre e, come se non bastasse, adesso che è tornato disponibile, è risultato positivo al Covid-19.