Adani: “Avete visto il Napoli in Europa? È stata l’unica squadra a farlo”

Il Napoli di Luciano Spalletti è andato avanti in Europa League ma dovrà affrontare i sedicesimi di finale contro una delle retroesse dalla Champions League. La vittoria contro il Leicester è arrivata in maniera sofferta e complessa, ma ha dimostrato la grande forza del gruppo azzurro.

Adani: “Non era facile battere il Leicester”

Lele Adani, ex calciatore e opinionista della Bobo TV, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Leicester e delle difficoltà delle altre italiane in Europa.

“Le nostre squadre italiane non sono al livello di quelle europee. Penso sia inutile lamentarsi se poi si esce. Milan e Atalanta sono state le migliori in Italia negli ultimi due anni ma poi sono uscite dalla Champions. Il Napoli decimato ha battuto il Leicester: ha fatto due gol, si è fatto rimontare e poi l’ha battuto, è stata l’unica a fare una cosa simile. Ma non è detto che poi se il Napoli passerà il prossimo turno vincerà l’Europa League. Voi pensate sia facile battere il Leicester? In Europa non è come in Serie A, l’Europa rivela la verità”.