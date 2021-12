Novità da Castel Volturno, Spalletti spera: niente lavoro in campo per due calciatori

A pochi giorni dal match Napoli-Empoli, che si terrà domenica 12 dicembre alle ore 18, gli azzurri si sono allenati questa mattina all’SSC Konami Training Center. Di seguito il report:

La squadra si è divisa in due gruppi.

Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto seduta tecnica in campo.

Spalletti Napoli

Fabian e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra.

Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa terapie e personalizzato in campo.

Lozano, le condizioni

Lozano in mattinata accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, a esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo.

Il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni.

Foto e fonte: SSCNapoli