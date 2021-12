Il giocatore pronto a tornare, sarà convocato contro l’Empoli

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Massimo Ugolini ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli.

Foto: GETTY – Napoli Anguissa Osimhen

In particolare, secondo quanto riferito dal giornalista, Frank Zambo Anguissa dovrebbe già tornare a disposizione per la gara contro l’Empoli.

Per il centrocampista dunque, fermo dallo scorso 21 novembre, si prospetta la convocazione. Possibile poi, secondo Ugolini, che Anguissa possa scendere in campo almeno per qualche minuto.